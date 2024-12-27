Президент Чехії Павел отримав від українських військових подарунок з фронту
Президент Чехії Петр Павел показав подарунок, який отримав від українських військових 10-ї бригади з фронту - консерви зі свинини
Про це він написав у соцмережі Х.
"Україна пережила третє Різдво у війні. Поки багато хто з нас проводив різдвяні свята в достатку, бійці 10-ї української бригади були в окопах, захищаючи свою країну. За час перебування на Донбасі волонтери "Пам'яті нації" почули десятки історій відважних людей, які сповнені рішучості боротися за свою країну, поки російська агресія не буде зупинена, і пообіцяли передати вітання від українських воїнів", - сказав Павел.
Чеський президент розповів, що українські воїни передали йому консервовану свинину з посланням на етикетці: "Дякуємо за допомогу Чеській Республіці та її народу!"
- У листопаді стало відомо, що на 2025 рік Чехія знайшла значну кількість уже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для Збройних сил України.
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