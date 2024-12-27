Президент Чехії Павел отримав від українських військових подарунок з фронту

Про це він написав у соцмережі Х.

"Україна пережила третє Різдво у війні. Поки багато хто з нас проводив різдвяні свята в достатку, бійці 10-ї української бригади були в окопах, захищаючи свою країну. За час перебування на Донбасі волонтери "Пам'яті нації" почули десятки історій відважних людей, які сповнені рішучості боротися за свою країну, поки російська агресія не буде зупинена, і пообіцяли передати вітання від українських воїнів", - сказав Павел.

Чеський президент розповів, що українські воїни передали йому консервовану свинину з посланням на етикетці: "Дякуємо за допомогу Чеській Республіці та її народу!"

Ukrajina prožila již třetí Vánoce ve válce. Zatímco mnozí z nás trávili vánoční svátky v hojnosti, vojáci 10. ukrajinské brigády v zákopech bránili svou zem. Dobrovolníci Paměti národa si za tu dobu na Donbase vyslechli desítky příběhů statečných lidí, kteří jsou za svou zemi… pic.twitter.com/CAHMCRngSP — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 27, 2024