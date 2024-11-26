Чехія знайшла значну кількість боєприпасів, які можна викупити для ЗСУ в 2025 році

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю Європейській правді.

"Зважаючи на те, що оборонне виробництво у ЄС ще не розігналося, ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх. Частину снарядів відновлюємо, щоб вони точно були у робочому стані. А потім відправляємо в Україну", – сказав міністр.

Водночас він зазначив, що для довгострокових поставок потрібно нарощувати виробництво боєприпасів.

"Україна зараз це робить, але й багато інших країн мають це зробити. Але на 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ", – додав міністр.

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Ян Ліпавський також розповів, що Чехія виконає свою обіцянку передати до ЗСУ 500 тис. боєприпасів великого калібру до кінця 2024 року.

Міністр додав, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єрами Данії та Нідерландів уже домовилися продовжити чеську ініціативу у 2025 році.

"Адже очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і наступного року. Тому ми маємо продовжувати", – наголосив Ліпавський.

Про чеську ініціативу

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

У червні міноборони Чехії повідомило, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.