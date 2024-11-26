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Чехія знайшла значну кількість боєприпасів, які можна викупити для ЗСУ в 2025 році

Юлія Лаврук
26 листопада, 2024 вiвторок
15:55
Війна з Росією Чехія Україна

На 2025 рік Чехія знайшла значну кількість уже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для Збройних сил України

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю Європейській правді.

"Зважаючи на те, що оборонне виробництво у ЄС ще не розігналося, ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх. Частину снарядів відновлюємо, щоб вони точно були у робочому стані. А потім відправляємо в Україну", – сказав міністр.

Водночас він зазначив, що для довгострокових поставок потрібно нарощувати виробництво боєприпасів. 

"Україна зараз це робить, але й багато інших країн мають це зробити. Але на 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ", – додав міністр.

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Ян Ліпавський також розповів, що Чехія виконає свою обіцянку передати до ЗСУ 500 тис. боєприпасів великого калібру до кінця 2024 року. 

Міністр додав, що прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єрами Данії та Нідерландів уже домовилися продовжити чеську ініціативу у 2025 році.

"Адже очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і наступного року. Тому ми маємо продовжувати", – наголосив Ліпавський.

Про чеську ініціативу

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

У червні міноборони Чехії повідомило, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Теги:
Новини
Світ
Чехія
зброя
МЗС
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
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