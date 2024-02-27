Нідерланди нададуть 100 млн євро на снаряди для України за чеською ініціативою
Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС
Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у мережі X.
Чиновник зазначив, що українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.
"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", - написав Рютте.
Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".
За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.
- 17 лютого президент Петр Павел повідомив, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
- 22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії.
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