Нідерланди нададуть 100 млн євро на снаряди для України за чеською ініціативою

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у мережі X.

Чиновник зазначив, що українські війська продовжують мужньо стояти на своєму, проте Росія продовжує тиснути. Саме тому це висуває великі випробування до захисників.

"Важливо, перш за все, виконати те, що ми обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо зробити. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів", - написав Рютте.

Також він додав, що Путін готується до тривалої війни, тому слід продовжувати показувати, що "ми непохитні і час не на його боці".

За словами Рютте, Нідерланди укладають з Україною безпекову угоду, аби продовжувати підтримувати країну протягом 10 років.

Two years after the invasion, Ukraine’s troops are continuing to stand their ground courageously. But we also see that Russia is continuing to put pressure on the front lines. This places heavy demands on those defending them. At the invitation of French President @EmmanuelMacron… pic.twitter.com/MgPjfzyCnv — Mark Rutte (@MinPres) February 26, 2024