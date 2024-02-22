Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії, - CBC News

Про це повідомляє CBC News.

За даними джерел в обороні, уряд Канади може внести до плану, який на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки запропонував президент Чехії Петр Павел, до 22 млн доларів.

У Чеському уряді розповіли, що їм вдалося отримати до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з невідомих країн, які не входять до НАТО. Зазначається, що для доставки боєприпасів в Україну потрібна фінансова підтримка.

Міністр оборони Канади Біл Блер сказав, що розмова із чехами ведеться, але він не розголошує деталі.

"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним із наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо, можливо, придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам... зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво", - сказав Блер у понеділок після оголошення про те, що Канада надасть українській армії сотні безпілотників.