Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії, - CBC News
Канада готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн
Про це повідомляє CBC News.
За даними джерел в обороні, уряд Канади може внести до плану, який на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки запропонував президент Чехії Петр Павел, до 22 млн доларів.
У Чеському уряді розповіли, що їм вдалося отримати до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з невідомих країн, які не входять до НАТО. Зазначається, що для доставки боєприпасів в Україну потрібна фінансова підтримка.
Міністр оборони Канади Біл Блер сказав, що розмова із чехами ведеться, але він не розголошує деталі.
"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним із наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо, можливо, придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам... зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво", - сказав Блер у понеділок після оголошення про те, що Канада надасть українській армії сотні безпілотників.
- 19 лютого повідомлялось, що цієї весни Канада передасть Україні більше 800 бойових дронів SkyRanger R70. В міноборони країни кажуть, що ці дрони одні із кращих у світі в своєму класі.
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