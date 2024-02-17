Чеський президент Павел знайшов 800 тисяч артилерійських снарядів для України
Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів
Однак, для цього їй потрібне фінансуванням від партннерів у США, Німеччині, Швеції. Про це в суботу, 17 лютого 2024 року, під час дебатів на Мюнхенській безпековій конференції заявив президент Чехії Петр Павел, передають České noviny.
"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - сказав керівник Чехії.
При цьому ситуацію на фронтах російсько-української війни Павел назвав складною.
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"Ситуація на полі бою істотно змінилася з минулого року. Це недобре", - зазначив він.
За його словами, Росія навчилася на багатьох помилках, змінила тактику і перевела економіку на військові рейки.
"Росія не дбає про людські ресурси, і президент Володимир Путін працює над певним видимим успіхом перед президентськими виборами", - додав Павел.
- Калібр 155 мм є стандартним для артилерії НАТО. Українцям він потрібен під час застосування західних гаубиць.
- Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика".
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