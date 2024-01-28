На додачу до снарядного голоду ми затягуємо з новою мобілізацією, - військовий експерт Дикий

Про це розповів у вечірньому етері Еспресо.

"У медицині часто вживають таке: стан пацієнта стабільно важкий; оце власне, мабуть, найкраща характеристика для того, що зараз можна побачити на лінії фронту. Є дві дуже серйозні проблеми й одна з них повністю в наших з вами руках, друга, на жаль, зовсім ні. Та проблема, що в наших руках, це брак особового складу, він чим далі, тим більш дається взнаки, а тим часом з мобілізацією ми все тягнемо і затягуємо. А от друга проблема - це снарядний голод, він наразі дуже вже гострий. Якщо пару місяців тому ключове було вчасно виявити координати цілі, передати її арті, щоб ця ціль не встигла втекти, наразі зовсім інша картина - збираються дані по цілях і доводиться приймати важкі рішення визначати на оцю ціль ми снаряди витрачаємо, а на ось цю поки, на жаль, не можемо собі дозволити. Це повністю "привіт конгресу США", "привіт Трампу й трампістам", - пояснює екскомандир.

За його словами, вплив відтермінування американської допомоги дуже гостро відбивається на фронті.

Читайте також: Від проведення мобілізації залежить існування України , - ексвзводний "Айдару" Дикий

"Якщо, наприклад, за якийсь найближчий час, не дай Боже, нам таки доведеться залишити Авдіївку, то це буде "привіт" вже в першу чергу саме Трампу. Але є те, що є. Навіть в цих умовах в тій самій Авдіївці співвідношення втрат наразі один до 12, тобто за кожного нашого захисника чи захисницю лягає 12 орків, але співвідношення сил там же один до 20, тобто вони тиснуть цими м'ясними штурмами з двадцятикратною перевагою. На щастя, таке співвідношення вони здатні зробити тільки на одній ділянці фронту, на всіх інших все ж таки воно більше на нашу користь", - наголошує Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" розповів, що є просування окупантів на Куп'янському напрямку, хоч за пів року ворог зайняв одне маленьке село, але це відбулося на позаминулому тижні: "Це напряму вже пов'язано саме зі снарядним голодом. Тому ситуація достатньо складна, але не безнадійна.

Що відомо про урядовий законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть:

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно в закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років із дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

військовозобов’язані з-поміж громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби в запас у зв’язку зі звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з-поміж громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.