"Від цього залежить існування України": ексвзводний "Айдару" Дикий про потребу в масштабній мобілізації

Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в етері телеканалу "Еспресо".

"Україна повинна мобілізувати стільки людей, скільки потрібно для нашої перемоги у війні. Чи буде це справедливо, чи ні, це другорядне питання. У нас стоїть дуже простий вибір - між мобілізацією та окупацією. Тому від того, чи проведемо ми цю мобілізацію залежить, чи існуватиме Україна надалі", - зазначив він.

За його словами, сьогодні ми рівно перед таким самим вибором, як УНР у свій час.

"УНР не провела мобілізацію і сподівалась тільки на силу добровольців, тоді як "червона росія" мобілізовувала під страхом розстрілу. Абсолютно логічно добровольча армія УНР пограла великій мобілізованій масі РФ", - зауважив Дикий.

На його думку, Україні потрібна велика за масштабом мобілізація ще від вересня 2022 року.

"У жодній країні світу ніколи не було достатньо добровольців, щоб виграти війну проти великої мобілізованої армії. З того моменту, як у вересні 2022 р. Путін розпочав проведення мобілізації, нам теж потрібна велика мобілізація. Ми рік від цього ухилялися", - додав він.