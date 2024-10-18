"Близько 100 тис. артилерійських снарядів": генеральний директор "Української бронетехніки" про план співпраці з Czechoslovak Group на наступний рік

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Офіційно ми говорили про виготовлення близько 100 тис. артилерійських пострілів у наступному році, з подальшим значним збільшенням обсягів у наступні роки. Це пов’язано з тим, що процес передачі технологій та освоєння виробництва складних пострілів займає певний час. Згодом ці обсяги будуть значно збільшуватися для забезпечення Збройних сил України. Czechoslovak Group є одним із найбільших постачальників озброєння та військової техніки для України. Чехія з перших днів війни значно підтримує Україну допомогою та військово-технічною співпрацею. Тому така кооперація – природна, це розвиток нашої співпраці", - зазначив він.

Концепція виробництва артилерійських боєприпасів спільного виробництва з Czechoslovak Group полягає в загальному збільшенні кількості вироблених боєприпасів і нівелюванні вузьких місць у виробничих процесах, - сказав Бельбас.

"Одна з цілей цієї співпраці – зменшення загальної вартості 155-мм пострілів на ринку. Пропозиція, з якою ми виходимо, є нижчою за середньоринкову вартість 155-мм пострілу на сьогодні. Співпраця з чехами передбачає розвиток лінійки боєприпасів, включаючи артилерійські боєприпаси 155-мм калібру, а також танкові боєприпаси калібру 120-мм, що є стандартом НАТО", - додав він.