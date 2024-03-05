Франція підтримає пропозицію Чехії про постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg
Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 5 березня, відвідає Прагу, де обговорить із президентом Чехії ініціативу із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Зазначається, що Макрон обговорить план закупівлі з президентом Чехії та премʼєром, а пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення між міністрами оборони та закордонних справ ЄС для уточнення деталей.
Німеччина, Нідерланди та Данія приєдналися до Франції в підтримці плану із закупівлі боєприпасів за межами ЄС.
Bloomberg зазначає, що європейські союзники насилу виконують зобов'язання з постачання Києву військової техніки в складний момент війни, коли українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.
Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо
17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.
2 березня у Чехії заявила, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва через кілька тижнів.
Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
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