"Наступними тижнями надійде більше боєприпасів": Бельгія на €200 млн профінансує ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів
Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі для України 800 тис. снарядів
Про це він розповів на своїй сторінці у X (Twitter).
"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів, щоб відбити російського агресора", - написав він.
Александер Де Кроо також повідомив, що снаряди надійдуть наступними тижнями.
"Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 млн євро. Наступними тижнями надійде більше боєприпасів", - зазначив прем’єр Бельгії.
- 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
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