"Наступними тижнями надійде більше боєприпасів": Бельгія на €200 млн профінансує ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів

Про це він розповів на своїй сторінці у X (Twitter).

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна приносить щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів, щоб відбити російського агресора", - написав він.

Александер Де Кроо також повідомив, що снаряди надійдуть наступними тижнями.

"Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 млн євро. Наступними тижнями надійде більше боєприпасів", - зазначив прем’єр Бельгії.