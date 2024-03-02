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Війна з Росією: хроніка
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У Празі назвали терміни перших поставок боєприпасів Україні за чеською ініціативою

2 березня, 2024 субота
00:28
Війна з Росією боєприпаси 155 мм

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш.

За його словами, перші поставки в Україну в рамках ініціативи, де Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах, можуть надійти вже за кілька тижнів.

Їреш зазначив, що до ініціативи долучилась низка європейських країн. Посадовець відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але припустив, що ця інформація, найімовірніше, буде розкрита після поставки снарядів.

Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", додав заступник голови Міноборони Чехії, натякаючи на блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США.

  • 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
  • Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 мільйонів євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
  • 22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії.
  • Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі для України 800 тис. снарядів.

Теги:
Чехія
зброя для України
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