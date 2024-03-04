Литва долучиться до закупівлі артилерійських снарядів для України за ініціативою Чехії

Про це повідомляє литовський уряд.підтвердила в понеділок прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте

"Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Як і досі, Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи", - сказала Шимоніте після телефонної розмови з головою чеського уряду Петром Фіала.

У рамках цієї ініціативи країни беруть участь у спільній закупівлі та передачі боєприпасів в Україну, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.

Голови урядів Литви та Чехії також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини між Литвою та Чехією.