Литва долучиться до закупівлі артилерійських снарядів для України за ініціативою Чехії
Прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що Литва сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів
Про це повідомляє литовський уряд.підтвердила в понеділок прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте
"Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Як і досі, Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи", - сказала Шимоніте після телефонної розмови з головою чеського уряду Петром Фіала.
У рамках цієї ініціативи країни беруть участь у спільній закупівлі та передачі боєприпасів в Україну, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.
Голови урядів Литви та Чехії також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини між Литвою та Чехією.
- 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
- Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 мільйонів євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
- 22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії.
- Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі для України 800 тис. снарядів.
- Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, 2 березня заявила, що зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
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