Україна до кінця року має отримати близько 500 тис. боєприпасів у межах ініціативи Чехії

Про це повідомляє міністерство оборони Чехії.

Зазначено, що в ініціативі наразі беруть участь 18 держав, а її кошти покривають закупівлю близько 500 тис. боєприпасів, які Україна має отримати до кінця 2024 року.

"Перші поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів благополучно перебувають в Україні. Це десятки тисяч одиниць 155-мм боєприпасів, які були профінансовані Німеччиною і передані українським партнерам у другій половині червня. Це перша частина від загальної суми в 180 тис. одиниць боєприпасів, що фінансується коштом внеску Німеччини", - розповіла міністерка оборони Яна Чернохова.

Також вона висловилася, що ініціатива є ефективною та практичною допомогою Україні у боротьбі за відновлення суверенітету.

"Учора за пропозицією міністра уряд одноголосно схвалив участь Чехії в ініціативі на суму 865 млн 775 тис. крон (понад €34 млн). Виділені гроші витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника, тобто в чеської компанії STV GROUP", - наголосив прем’єр Петр Фіала, додавши, що зараз не можна оголошувати дати й обсяг поставок з міркувань безпеки.

"Коли настане відповідний час, ми повідомимо громадськість", - заявив він.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні.

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", – заявив Томаш Копечний 30 травня.

25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.