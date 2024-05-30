Чеська ініціатива: перша партія снарядів прибуде в Україну в червні

Про це 30 травня повідомив представник уряду Чехії з питань України Томаш Копечний, пише "Радіо Свобода".

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", – заявив він.

За його словами, наразі шість країн дали кошти на чеську ініціативу, метою якої було зібрати 1 млн снарядів для України. Купівлю снарядів уже профінансували Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада, а також Чехія. Відомо, що Німеччина дала 600 млн євро, Португалія – 100 млн, сума решти внесків не оголошена. За словами Копечного, нині є фінансові ресурси й можливість придбати 500 тис. снарядів для України й доставити їх цьогоріч. Це коштуватиме 1,7 млрд євро.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні: заплановано передати 180 тис. боєприпасів.