Україна отримає перші 180 тис. боєприпасів в межах ініціативи Чехії у червні, - президент Павел

Про це президент Чехії розповів в інтерв'ю ARD.

"Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 000 одиниць боєприпасів будуть доставлені (в Україну, - ред.) в червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому постачання відбуваються довго, президент Чехії зазначив, що однією з причин є конкуренція, затримки з фінансуванням та довгий процес прийняття рішень.

"Протягом усієї війни в Україні Захід був дуже обережним у своїй підтримці. Від самого початку метою було не допустити ескалації конфлікту, і кожен новий етап довго обговорювався, перш ніж він був реалізований. Якби ми пропустили цей період обговорення та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на кілька місяців, можливо, навіть років раніше, і ситуація могла б бути іншою", - пояснив він.

Чеський президент додав, що сподівається, що партнери України зроблять висновки та надаватимуть Україні допомогу "в максимально можливому обсязі і якнайшвидше, щоб запобігти втраті Україною ще більшої кількості територій і людських життів". Він наголосив, що Україна демонструє велику стійкість, постаючи перед надзвичайними труднощами, тому іншим країнам важливо підтримувати її, щоб "дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів".

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.