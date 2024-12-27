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Борис Джонсон знявся в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня"

Дар'я Тарасова
27 грудня, 2024 п'ятниця
18:52
Кіно

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зʼявився в камео у комедії режисера Олега Борщевського "Потяг у 31 грудня"

Зміст

Про це повідомив Юрій Горбунов на сторінці в instagram.

Актор Юрій Горбунов поділився фото і відео з бекстейджу комедії "Потяг у 31 грудня". У фільмі режисера Олега Борщевського знявся британський політик Борис Джонсон.

"Залаштунки нашого "Потяга в 31 грудня". Ми дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк, за те, що він погодився знятися в нашому фільмі! Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно", - написав Горбунов.

За сюжетом Микола Іванович — провідник потягу, який прямує до Львова в останній день року, готується вийти на пенсію й вирушає у свій останній рейс, марно сподіваючись на безтурботну подорож.

Доля звела в одному вагоні пасажирів, які, на перший погляд, не мають нічого спільного. У потязі зібрались наречена Леся, яка втекла з весілля та переховується від коханого Максима, що дуже хоче помиритися. Серед інших пасажирів - бухгалтер-інтроверт Ігор та вагітна Ірина, яка постійно порушує особистий простір свого супутника. Чоловік любить тишу та спокій, дотримується суворо графіка і завжди живе за розпорядком.

В іншому купе подружжя Петриненків, Олексій і Тамара, нарешті зможуть поговорити про головне. Несподіваний поворот у житті стається в соромʼязливого молодого хлопця Олега, стосунки з жінками якого завжди були напруженими, але поява в його купе пристрасної Соломії це змінює. І лише відомий актор найуспішнішого українського серіалу про лікарів Андрій Ісаєнко залишається наодинці, аби спокійно виспатися до самого Львова. Але й у його плани втручається доля.

У фільмі знялися Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Артемій Єгоров, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Аліна Коваленко, Лілія Ребрик, Лілія Цвелікова, Володимир Ніколаєнко, Валерій Швець, Леся Самаєва, Анна Кузіна й Андрій Ісаєнко.

 

Теги:
Новини
Культура
Борис Джонсон
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