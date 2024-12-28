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Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: троє постраждалих перебувають у важкому стані

Ольга Бабишена
28 грудня, 2024 субота
00:51
Війна з Росією РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу

Станом на 27 грудня у лікарнях залишаються семеро постраждали внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Троє з них у важкому стані

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Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, троє з семи постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Ще четверо людей, зокрема дві дитини, у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Вілкул також розповів, що 27 грудня було оголошено Днем жалоби. 

"24 грудня ворог ракетою вбив 43-річного чоловіка. Сумуємо разом з рідними та близькими. За це та багато інших злочинів ворогові ніколи не може бути ні прощення, ні пощади", - додав він. 

  • Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, атакувала ракетою Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. Станом на 25 грудня було відомо про загиблого чоловіка та 17 поранених, серед яких дівчата 14 та 16 років.  
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Кривий Ріг
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