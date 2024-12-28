Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: троє постраждалих перебувають у важкому стані

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, троє з семи постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Ще четверо людей, зокрема дві дитини, у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Вілкул також розповів, що 27 грудня було оголошено Днем жалоби.

"24 грудня ворог ракетою вбив 43-річного чоловіка. Сумуємо разом з рідними та близькими. За це та багато інших злочинів ворогові ніколи не може бути ні прощення, ні пощади", - додав він.