РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: пошкоджено житловий будинок

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо", - написав він.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що зафіксовано влучання у житловий будинок. Наразі інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

За словами Вілкула, окупанти поцілили балістичною ракетою у 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири.

"Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", - написав він.