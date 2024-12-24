РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: пошкоджено житловий будинок
Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, атакувала ракетою Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок
Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо", - написав він.
Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що зафіксовано влучання у житловий будинок. Наразі інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.
За словами Вілкула, окупанти поцілили балістичною ракетою у 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири.
"Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", - написав він.
- 24 грудня російська армія у Херсонській області скинула з дрона вибухівку на людей, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.
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