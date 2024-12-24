У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних: 2 постраждалих

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Вказано, що окупанти атакували Берислав близько 11:00. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей: 41-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та поранення гомілки, а 48-річного діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг, грудної клітини, скроні, перелом гомілки та контузію.

"Наразі обоє потерпілих перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу", - додали в ОВА.