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У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних: 2 постраждалих

Ольга Бабишена
24 грудня, 2024 вiвторок
12:20
Війна з Росією Херсонська область

Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, у Херсонській області скинула з дрона вибухівку на людей, внаслідок чого постраждали двоє цивільних

Зміст

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Вказано, що окупанти атакували Берислав близько 11:00. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей:  41-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та поранення гомілки, а 48-річного діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг, грудної клітини, скроні, перелом гомілки та контузію.

"Наразі обоє потерпілих перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу", - додали в ОВА. 

  • Крім того, 24 грудня після російського обстрілу у Херсоні виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Влада попередила про загрозу знеструмлення частини міста. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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