У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних: 2 постраждалих
Російська терористична армія у вівторок, 24 грудня, у Херсонській області скинула з дрона вибухівку на людей, внаслідок чого постраждали двоє цивільних
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Вказано, що окупанти атакували Берислав близько 11:00. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє людей: 41-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та поранення гомілки, а 48-річного діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг, грудної клітини, скроні, перелом гомілки та контузію.
"Наразі обоє потерпілих перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу", - додали в ОВА.
- Крім того, 24 грудня після російського обстрілу у Херсоні виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Влада попередила про загрозу знеструмлення частини міста.
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