У Херсоні проблеми з електрикою і водою після обстрілу РФ
Уранці вівторка, 24 грудня, після російського обстрілу у Херсоні виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Влада попередила про загрозу знеструмлення частини міста
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.
Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи.
Пізніше Мрочко поінформував про перебої з електрикою та водою й у Дніпровському районі.
"Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків рашистських ударів", - зазначив очільник МВА.
- Напередодні російська окупаційна армія вкотре обстріляла низку населених пунктів Херсонської області. Унаслідок цього є загиблий, двоє постраждалих.
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