У Херсоні проблеми з електрикою і водою після обстрілу РФ

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, як тільки дозволить безпекова ситуація, вони проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Пізніше Мрочко поінформував про перебої з електрикою та водою й у Дніпровському районі.

"Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків рашистських ударів", - зазначив очільник МВА.