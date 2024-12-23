Армія РФ атакувала Херсонщину: є загиблий, двоє поранених
У понеділок, 23 грудня, російська окупаційна армія обстріляла низку населених пунктів Херсонської області. Унаслідок цього є загиблий, двоє постраждалих
Про це повідомляють Офіс генпрокурора та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними слідства, ворог застосував артилерію, міномети та безпілотники.
Близько 11:45 окупанти атакували Берислав за допомогою дрона. Унаслідок скидання вибухового пристрою смертельне поранення отримав 55-річний чоловік, який перебував на вулиці.
За аналогічних обставин поранено двох чоловіків: одного в Антонівці, іншого в Кізомисі. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 12 цивільних об’єктів, зокрема приватні будинки та транспортний засіб.
- Серед дня неділі, 22 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Берислав Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.
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