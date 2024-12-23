Армія РФ атакувала Херсонщину: є загиблий, двоє поранених

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними слідства, ворог застосував артилерію, міномети та безпілотники.

Близько 11:45 окупанти атакували Берислав за допомогою дрона. Унаслідок скидання вибухового пристрою смертельне поранення отримав 55-річний чоловік, який перебував на вулиці.

За аналогічних обставин поранено двох чоловіків: одного в Антонівці, іншого в Кізомисі. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 12 цивільних об’єктів, зокрема приватні будинки та транспортний засіб.