Окупанти вдарили дроном по Бериславу: загинув цивільний
Серед дня неділі, 22 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Берислав Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік
Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.
"Сьогодні опівдні під удар російського БПЛА потрапив житель Берислава", - розповів Прокудін.
За даними прокуратури, обстріл стався близько 11:50.
Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 30-річний чоловік. Він загинув на місці.
- Днем раніше російські війська також атакували село Томина Балка Херсонської області. Там загинула одна людина. Пізніше росіяни здійснили артобстріл по Станіславу, внаслідок чого було поранено двох цивільних. В Антонівці окупанти поранили чоловіка.
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