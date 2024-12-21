Окупанти обстріляли Томину Балку на Херсонщині: загинув цивільний
Уранці суботи, 21 грудня, російські окупаційні війська атакували село Томина Балка Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула одна людина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу загинув 69-річний чоловік.
Він дістав поранення, несумісні з життям.
- 20 грудня російська армія також запустила по території України ударні дрони. Унаслідок ворожого удару по Запоріжжі є двоє постраждалих. Також РФ двічі вдарила "шахедом" по Харкову, є постраждалі.
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