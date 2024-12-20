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Оновлено

Росія запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 20 грудня

Юлія Лаврук
20 грудня, 2024 п'ятниця
20:12
Війна з Росією

Російська армія в п'ятницю, 20 грудня, запустила по території України ударні дрони. Перші безпілотники летіли на Сумщину та Чернігівщину

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Військові попередили про загрозу застосування ворожих БПЛА зі сходу на Сумщину о 17:08. За 10 хвилин дрони фіксували на півночі Сумщини з північним та південно-західним курсом. 

О 17:34 про загрозу застосування ворожих БПЛА зі сходу повідомили Чернігівщину. 

Рух дронів станом на 18:16:

  • на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
  • на сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

О 18:18 Полтавську область попередили про загрозу застосування ворожих дронів з північного сходу. За пів години військові також поінформували про загрозу для Дніпропетровщини.

Станом на 18:56 групи ворожих БПЛА з ТОТ через Запорізьку область рухалися в напрямку Дніпропетровської. 

Ситуація станом на 19:03:

  • нові групи БПЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
  • БПЛА в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;
  • БПЛА на південному сході Чернігівщини, курс – південно-східний;
  • БПЛА на південному сході Полтавщини, курс – південно-західний;
  • БПЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний.

О 19:06 Повітряні сили попередили Павлоград на Дніпропетровщині про дрон у напрямку міста з південного сходу. За 5 хвилин ворожий безпілотник рухався в напрямку Миргорода на Полтавщині.

О 19:23 військові поінформували про загрозу застосування ворожих дронів для Харківської області. 

Пізніше о 19:35 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на північний захід над Павлоградом. О 19:40 ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжували рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.

Рух дронів станом на 19:46:

  • в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;
  • в центрі Полтавщини, курс – північний/південно-західний;
  • на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
  • на сході Харківщини, курс – південно-західний.

Також о 19:46 про загрозу застосування ворожих БПЛА попередили Донеччину. За 2 хвилини військові поінформували про рух ударного дрона в напрямку Сум з північного сходу.

О 20:05 загрозу оголосили для Запорізької області. Також на Дніпропетровщині декілька груп дронів змінили курс на північ.

Новина оновлюватиметься...

  • Уранці 20 грудня російська армія запустила по Україні ракети. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, унаслідок чого загинула людина, ще 13 осіб постраждали.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
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