Росія запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 20 грудня

Про це повідомили в Повітряних силах.

Військові попередили про загрозу застосування ворожих БПЛА зі сходу на Сумщину о 17:08. За 10 хвилин дрони фіксували на півночі Сумщини з північним та південно-західним курсом.

О 17:34 про загрозу застосування ворожих БПЛА зі сходу повідомили Чернігівщину.

Рух дронів станом на 18:16:

на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

на сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

О 18:18 Полтавську область попередили про загрозу застосування ворожих дронів з північного сходу. За пів години військові також поінформували про загрозу для Дніпропетровщини.

Станом на 18:56 групи ворожих БПЛА з ТОТ через Запорізьку область рухалися в напрямку Дніпропетровської.

Ситуація станом на 19:03:

нові групи БПЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;

БПЛА в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;

БПЛА на південному сході Чернігівщини, курс – південно-східний;

БПЛА на південному сході Полтавщини, курс – південно-західний;

БПЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний.

О 19:06 Повітряні сили попередили Павлоград на Дніпропетровщині про дрон у напрямку міста з південного сходу. За 5 хвилин ворожий безпілотник рухався в напрямку Миргорода на Полтавщині.

О 19:23 військові поінформували про загрозу застосування ворожих дронів для Харківської області.

Пізніше о 19:35 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на північний захід над Павлоградом. О 19:40 ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжували рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.

Рух дронів станом на 19:46:

в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;

в центрі Полтавщини, курс – північний/південно-західний;

на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;

на сході Харківщини, курс – південно-західний.

Також о 19:46 про загрозу застосування ворожих БПЛА попередили Донеччину. За 2 хвилини військові поінформували про рух ударного дрона в напрямку Сум з північного сходу.

О 20:05 загрозу оголосили для Запорізької області. Також на Дніпропетровщині декілька груп дронів змінили курс на північ.

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