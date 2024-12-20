Росія запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 20 грудня
Російська армія в п'ятницю, 20 грудня, запустила по території України ударні дрони. Перші безпілотники летіли на Сумщину та Чернігівщину
Про це повідомили в Повітряних силах.
Військові попередили про загрозу застосування ворожих БПЛА зі сходу на Сумщину о 17:08. За 10 хвилин дрони фіксували на півночі Сумщини з північним та південно-західним курсом.
О 17:34 про загрозу застосування ворожих БПЛА зі сходу повідомили Чернігівщину.
Рух дронів станом на 18:16:
- на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
- на сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
О 18:18 Полтавську область попередили про загрозу застосування ворожих дронів з північного сходу. За пів години військові також поінформували про загрозу для Дніпропетровщини.
Станом на 18:56 групи ворожих БПЛА з ТОТ через Запорізьку область рухалися в напрямку Дніпропетровської.
Ситуація станом на 19:03:
- нові групи БПЛА на Сумщині, курс – західний/південно-західний;
- БПЛА в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;
- БПЛА на південному сході Чернігівщини, курс – південно-східний;
- БПЛА на південному сході Полтавщини, курс – південно-західний;
- БПЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний.
О 19:06 Повітряні сили попередили Павлоград на Дніпропетровщині про дрон у напрямку міста з південного сходу. За 5 хвилин ворожий безпілотник рухався в напрямку Миргорода на Полтавщині.
О 19:23 військові поінформували про загрозу застосування ворожих дронів для Харківської області.
Пізніше о 19:35 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на північний захід над Павлоградом. О 19:40 ударні БПЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжували рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.
Рух дронів станом на 19:46:
- в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;
- в центрі Полтавщини, курс – північний/південно-західний;
- на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
- на сході Харківщини, курс – південно-західний.
Також о 19:46 про загрозу застосування ворожих БПЛА попередили Донеччину. За 2 хвилини військові поінформували про рух ударного дрона в напрямку Сум з північного сходу.
О 20:05 загрозу оголосили для Запорізької області. Також на Дніпропетровщині декілька груп дронів змінили курс на північ.
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