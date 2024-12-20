У Києві спрацювала ППО під час повітряної тривоги: зафіксовано падіння уламків, є постраждалі
Вранці 20 грудня російська армія запустила по Україні ракети. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого є щонайменше два постраждалих
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 6:39 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Пізніше ПС інформували про швидкісні цілі в напрямку Києва та області, в основному з півночі.
Київська міська військова адміністрація заявила, що в столиці працює ППО.
Станом на 7:25 у столиці продовжують лунати потужні вибухи, інформують кореспонденти Еспресо.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце. Мер додав, що зафіксовано виклик медиків у Голосіївській район. Бригада прямує на місце.
За інформацією КМВА, також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на недобудову.
Один потерпілий є у Голосіївському районі, медики надають допомогу на місці, зазначив Кличко.
За інформацією екстрених служб, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі. Також палає пожежа в Соломʼянському районі. Бригади прямують на місце, додав міський голова.
За словами Кличка, сталась пожежа і в Шевченківському районі столиці. В Голосіївському пошкоджена тепломагістраль, уточнив він, а у КМВА додали, що пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, загорілося 5 автомобілів.
О 7:56 мер зазначив, що всього медики госпіталізували двох постраждалих.
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