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"Якщо Китай щирий у своїх заявах, потрібен відповідний вплив на Пхеньян": Зеленський провів Ставку

Дар'я Куркіна
27 грудня, 2024 п'ятниця
21:40
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалось узяти в полон кількох військових КНДР. Він акцентував: на відправку Пхеньяном своїх солдатів може вплинути Китай

Зміст

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що провів сьогодні Ставку, на якій заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема - щодо участі північнокорейських військових у боях на Курщині.

"Сьогодні були повідомлення щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що військові РФ та наглядачі КНДР "не зацікавлені у виживанні цих корейців". За словами президента, є факти, що північнокорейців "добивають свої", аби для ЗСУ було неможливо захопити їх у полон.

Водночас український лідер підкреслив: на відправку солдат із КНДР може вплинути Китай.

"Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - заявив він.

  • Раніше стало відомо, що  27 грудня перший полонений Силами оборони північнокорейський солдат помер від загострення ран.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
КНДР
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
полонені
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