"Якщо Китай щирий у своїх заявах, потрібен відповідний вплив на Пхеньян": Зеленський провів Ставку

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що провів сьогодні Ставку, на якій заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема - щодо участі північнокорейських військових у боях на Курщині.

"Сьогодні були повідомлення щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що військові РФ та наглядачі КНДР "не зацікавлені у виживанні цих корейців". За словами президента, є факти, що північнокорейців "добивають свої", аби для ЗСУ було неможливо захопити їх у полон.

Водночас український лідер підкреслив: на відправку солдат із КНДР може вплинути Китай.

"Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - заявив він.