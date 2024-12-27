"Не потрібно нічого іноземного в нашому небі": у РФ поширюють відеоролик, як над Москвою ППО збила Санта-Клауса
Російська пропаганда поширює рекламний ролик до Нового року, на якому протиповітряна оборона РФ збила англомовного Санта-Клауса над Москвою
Про це повідомляє telegram-канал Astra.
У ролику англомовний Санта-Клаус з пляшкою Coca-Cola в руках та ракетами із символом НАТО пролітає над Москвою й кричить: "Привіт, росіяни, ось ваші подарунки, з Новим роком".
Після цього його збиває ППО. Військовий відзвітував російському Діду Морозу, що "ціль знищено", а той відповідає: "Не потрібно нам нічого іноземного в нашому небі".
"При цьому Санта-Клаус - це Святий Миколай. Один із найшанованіших християнських святих, зокрема у РПЦ", - додає Astra.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет.
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