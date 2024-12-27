Для пошуків дезертирів на окуповану частину Херсонщини перекинули росгвардію

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонщини зростає кількість дезертирів серед російських військових. Для пошуку втікачів до регіону прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів. Військові вдаються навіть до самокаліцтва, аби уникнути участі у війні, яку ведуть через амбіції Путіна", - пише ЦНС.

Місцева "адміністрація" активно складає списки помешкань для розселення солдатів, окупантів заселяють у порожні будинки українців та захоплені гуртожитки вздовж лінії берега Дніпра