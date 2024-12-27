Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Для пошуків дезертирів на окуповану частину Херсонщини перекинули росгвардію

Для пошуків дезертирів на окуповану частину Херсонщини перекинули росгвардію

Влад Дідусь
27 грудня, 2024 п'ятниця
19:59
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Росгвардію використовують, як загороджувальні загони на тимчасово окупованих територіях

Зміст

Про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонщини зростає кількість дезертирів серед російських військових. Для пошуку втікачів до регіону прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів. Військові вдаються навіть до самокаліцтва, аби уникнути участі у війні, яку ведуть через амбіції Путіна", - пише ЦНС.

Місцева "адміністрація" активно складає списки помешкань для розселення солдатів, окупантів заселяють у порожні будинки українців та захоплені гуртожитки вздовж лінії берега Дніпра

  • Російські окупанти у Херсонській області активізували обстріли й діяльність ДРГ з метою захопити території, підконтрольні Силам оборони.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
електроенергія, відключення
Автор Катерина Єсікова
26 грудня, 2024 четвер
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 грудня
20:35
Огляд
Не вмирай: чоловік що хоче жити вічно
"Скляний майстер" не "... чоловік, що хоче жити вічно": що подивитися на вихідних
20:19
Прапор Словаччини
У Словаччині підтвердили готовність країни стати майданчиком для переговорів між РФ та Україною
20:02
OPINION
Авіакатастрофа азербайджанського літака: виклик для тих, хто хоче домовитися з Іродом
19:58
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
У Білому домі підрахували, скільки військових КНДР втратила на війні в Україні за тиждень
19:50
Росія збила Санта Клауса
"Не потрібно нічого іноземного в нашому небі": у РФ поширюють відеоролик, як над Москвою ППО збила Санта-Клауса
19:47
Авіакатастрофа в Казахстані: один з загиблих пілотів навчався в Україні
19:29
У Києві демонтували радянські символи на Алеї міст-героїв
19:15
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
"Військові – це ті самі люди тільки в формі й виконують інші функції": психолог Валентин Кім про важливість психологічного відновлення для військовослужбовців
19:02
Юнармія
В окупованому Бердянську росіяни залучили 40 українських дітей до "Юнармії", – Лубінець
19:01
Микита Василенко
КНУ ім. Шевченка достроково розірвав контракт із професором Василенком через етичні порушення
18:56
Для частини співробітників СБУ, ГУР та офіцерів стане обовʼязковим володіння англійською мовою: уряд затвердив рішення
18:56
Володимир Зеленський
"Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії": Зеленський про катастрофу літака в Казахстані
18:52
Борис Джонсон знявся в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня"
18:50
ДТЕК отримав першу партію скрапленого природного газу в 100 млн кубометрів від США
18:50
PR
Як обрати ідеальну постільну білизну: основні критерії та поради
18:42
Бідзіна Іванішвілі
США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі
18:37
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Футболіста збірної України назвали одним із найбільших розчарувань Ла Ліги
18:11
новини Заходу України
В Україні затверджено 95% місцевих бюджетів, - Мінфін
18:08
У 16-річному віці помер зірка "На драйві" Гадсон Мік, випавши з автомобіля на ходу
18:03
OPINION
Вороги та друзі Офісу президента
17:57
Олександр Усик
Американський тренер порадив Усику завершити карʼєру
17:50
Ексклюзив
Карта грудень 26.12.24
Поновилися механізовані штурми ворога: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
17:48
податки
У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься
17:43
Партнерський матеріал
Євгенія Кузнєцова: "Вівці цілі" – це, як і попередні мої дві книжки, іронічний текст, але з гірким присмаком
17:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ використовує ШІ, аби їхні "шахеди" розпізнавали цілі в автономному режимі, - посол України в ЄС Ченцов
17:36
Оновлено
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Франція пропонувала РФ налагодити діалог щодо врегулювання в України без участі Києва. МЗС відреагувало
17:23
Естонія направила корабель ВМС для охорони ліній електропередачі після інциденту в Балтійському морі
17:19
платформа "На зв'язку"
У Генштабі презентували інформаційну платформу "На зв'язку" для військовослужбовців та їхніх сімей
17:18
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі в день інавгурації "президента" Грузії оголосить свій план подальших дій
17:16
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фортифікації для Запорізької області готові на 100%, – Шмигаль
17:13
Анонс
Композитор Борис Лятошинський
Фестиваль музики Бориса Лятошинського: в Києві пройдуть концерти та інтелектуальні дискусії
17:10
PR
Здоров'я в балансі: чому вітаміни Protocol for Life Balance стають вибором тих, хто дбає про себе
17:00
Через агресію РФ загинули понад 120 активістів і правозахисників, - центр прав людини ZMINA
17:00
психолог Валентин Кім
"Робити прості речі": психолог Валентин Кім про те, як українцям тримати у рівновазі ментальний стан під час війни
16:59
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Маємо цікавий прецедент: Defense Express про готовність Лукашенка розмістити комплекси "Орешник" у Білорусі
16:59
діти Україна
З окупації повернули 8-річну доньку української військової
16:59
Будівництво Музею Революції Гідності зупинять до кінця дії воєнного стану
16:55
міст через річку Тетерів
На Київщині відбудували міст через річку Тетерів, зруйнований на початку повномасштабної війни
16:54
на фото мобільні вогневі групи у Києві
Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, - Нацгвардія
16:33
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 100 боєзіткнень: ЗСУ відбили 25 атак на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV