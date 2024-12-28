Білий дім оголосить про новий пакет допомоги Україні найближчими днями, - Кірбі

Про це повідомив кореспондент Fox News, який був присутній на брифінгу.

"Білий дім оголосить про додаткові постачання зброї в Україну найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

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AP, посилаючись на власні джерела пише, що пакет допомоги включатиме значну кількість боєприпасів, в тому числі для національних передових зенітно-ракетних комплексів і системи протиповітряної оборони HAWK. Також Україна отримає ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.