Білий дім оголосить про новий пакет допомоги Україні найближчими днями, - Кірбі
Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі 27 грудня заявив, що найближчим днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
Про це повідомив кореспондент Fox News, який був присутній на брифінгу.
"Білий дім оголосить про додаткові постачання зброї в Україну найближчими днями", - йдеться у повідомленні.
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AP, посилаючись на власні джерела пише, що пакет допомоги включатиме значну кількість боєприпасів, в тому числі для національних передових зенітно-ракетних комплексів і системи протиповітряної оборони HAWK. Також Україна отримає ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
- 25 грудня президент США Джо Байден після масованої російської атаки в різдвяну ніч доручив Пентагону продовжувати нарощення допомоги Україні.
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