Байден доручив Пентагону продовжити нарощення допомоги Україні після масованого обстрілу РФ
Президент США Джо Байден після масованої російської атаки в різдвяну ніч доручив Пентагону продовжувати нарощення допомоги Україні
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Байден нагадав, що Росія у перші години Різдва атакувала Україну ракетами та безпілотниками, націлившись на українські міста та критично важливу енергетичну інфраструктуру. Він наголосив, що цією атакою РФ прагнула "відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми".
"Дозвольте мені бути відвертим: український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародна спільнота повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією", - йдеться у повідомленні.
Байден вказав, що США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони за останні місяці. За його словами, "ще більше вже в дорозі".
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"Я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил", - підсумував Байден.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. На Дніпропетровщині є загиблий, у Харкові - постраждалі.
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