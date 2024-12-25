"Встигають виділити ще 2,8 млрд": Defense Express про допомогу, яку адміністрація Байдена може виділити Україні до приходу Трампа

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо останнього пакету допомоги Україні від США була інформація, що вони (адміністрація Байдена, - ред.) готують ще один, але наразі не виділили. Але справа в тому, що з рахунків президентської програми вилучають, коли зброю передають із запасів Пентагону. У них залишалося ще 2,8 мільярда доларів, які були заплановані на 2024 рік безпосередньо в бюджеті. І ще 2,8 мільярда доларів, які були з фінансової помилки, яка була виявлена аудитом влітку 23-го року", - сказав він.

Олег Катков зазначив, що також до 20 січня адміністрація діючого президента США Джо Байдена встигає законтрактувати озброєння в інтересах України.

"Технічно, якщо США продовжить виділяти пакети допомоги у тому темпі, який був якраз за останні декілька тижнів, то вони встигають виділити ще 2,8 мільярди доларів 100%. Також на програмі USAID залишається ще один мільярд доларів, але це просто замовлення, яке робиться для оборонно-промислового комплексу США в інтересах України. Тому законтрактувати озброєння вони, на мій погляд, також цілком встигають до 20-го січня", - розповів експерт.

Щоправда, як зауважив головний редактор Defense Express, на гроші, які були виявлені як фінансова помилка, розраховувати не варто.

"Про ті кошти, які були знайдені як фінансова помилка, ймовірно, можна буде, напевно, забути, тому що справа в тому, що попри все Пентагон продовжує рахувати так, як він рахував. Для нього важливо те, скільки зброя коштує зараз, а не в скільки її там оцінюють після усушки, утряски. І він про це неодноразово заявляв. Тому що, якщо він передає умовно боєприпас, який зараз коштує умовно 3,5 тисячі доларів, то старий хоч і коштує умовно 500, але він (Пентагон, - ред.) все одно вважає те, щоб підтримувати боєздатність, треба витратити 3,5 тисячі доларів, щоб поновити постачання прямо зараз. Тут можна сперечатись, наскільки це правильно, але, на жаль, у нас немає інших США, немає іншого Пентагону, який би надавав аналогічну допомогу. Тому це допомога, її можна критикувати, але від цього точно нікому краще не стане ", - додав Олег Катков.