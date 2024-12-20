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Адміністрація Байдена готує свій останній пакет допомоги Україні, - Reuters

Марія Науменко
20 грудня, 2024 п'ятниця
17:04

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями планує оголосити новий пакет допомоги Україні в рамках Ініціативи безпекової допомоги

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел видання, у цьому пакеті будуть використані залишки коштів, призначених для закупівлі озброєння.

Очікується, що він включатиме системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Проте точний склад пакета стане відомий лише під час офіційного оголошення.

У виданні зазначили, що в рамках програми USAI американське військове обладнання закуповується у місцевих виробників, що може затягнути терміни його доставки на фронт.

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Крім того, цей пакет може стати останнім кроком чинної адміністрації щодо військової підтримки України, оскільки Київ готується до повернення Дональда Трампа, який раніше висловлював сумніви щодо військової допомоги та обіцяв завершити конфлікт в Україні у короткі терміни.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ США виділили приблизно 175 млрд доларів на допомогу Україні, з яких близько 61,4 млрд доларів було виділено на безпекову підтримку. Приблизно половина цієї суми була отримана через програму USAI, а решта – шляхом вилучення з існуючих запасів озброєння.

  • 18 грудня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що військової допомоги Україні, які вже надала та ще надасть адміністрація президента США Джо Байдена, мають покрити потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця 2025 року.
Теги:
Новини
політика
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
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