Чи встигнуть США передати усі обіцяні кошти Україні до кінця каденції Байдена. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Зупинюся на ситуації в районі Великої Новосілки, де найскладніше. Однак зараз ворог тисне на багатьох ділянках фронту. Ситуація дійсно всюди є складною з різною інтенсивністю.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Ворог з різних сторін намагається охопити Велику Новосілку. На мапі бачимо червоні стрілки - це напрямки атак. Також червоним кольором показана динаміка змін за останній тиждень навколо цього населеного пункту. Тривожність ситуації полягає в тому, що ворог декілька днів тому захопив Благодатне, яке розташоване на південь від Великої Новосілки. Потім противник перебрався через річку Мокрі Яли на західний берег і зараз здійснює штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою.

Макарівка фактично опинилася під загрозою відрізання від лінії забезпечення з півночі, і це один з найбільш ризикованих напрямків для наших підрозділів. Також ворог намагається здійснити ще одне оточення трохи вище від Рівнопілля, намагаючись створити друге коло оточення.

Де-факто, наразі все-таки є можливість забезпечувати й просуватися, але ризики для наших підрозділів на цій ділянці існують. Також ворог повернув певні позиції в Новому Комарі, звідки його було вибито нашими штурмовими підрозділами. Зараз Новий Комар важливий тим, що він розташований на трасі від Великої Новосілки до дороги від Курахового до Запоріжжя. Це ще один з ризикованих напрямків дій противника. І це фактично свідчить про те, що ворог з багатьох ділянок намагається ускладнити логістику навколо Великої Новосілки та створити умови для тиску на наші війська, аби змусити їх відійти від Великої Новосілки.

Які рішення ухвалюють наші військові, поки що говорити передчасно. Але можемо констатувати, що це один з напрямків, де ризики суттєві. Будемо очікувати, які контрзаходи вживатиме командування ОТУ, ОСУ та тих бригад, які зараз міцно тримають оборону з усіма ризиками російського тиску і просування.

Військова допомога від США.

Військова допомога від США

Значною мірою ситуація на фронті також залежить від американської допомоги та підтримки наших партнерів у вигляді озброєння та техніки. Речник Держдепартаменту США сьогодні заявив, що коштів, техніки та озброєння, передбачених пакетом на $60 млрд (з яких близько $41 млрд - це військова допомога), дві третини цієї суми направляються на американські підприємства для відновлення озброєння, яке було передано Україні. За його словами, всіх коштів військової допомоги, які США вже надали Києву або планують надати до кінця каденції Джо Байдена, Україні вистачить до кінця 2025 року. Однак Держдеп не уточнив, яка частина цих коштів ще залишилася.

Пізніше ці залишки прокоментувала речниця Пентагону, яка сказала, що залишається $5,5 млрд, які ще не використані. Вона сподівається, що більша частина цих коштів буде передана до кінця каденції Байдена, а залишок перейде до наступної адміністрації. Речниця також зазначила, що ці кошти або військова допомога будуть передаватися в майбутньому.

Також є $1,2 млрд, які потрібно законтрактувати американськими підприємствами на виготовлення зброї для американської армії, а також компенсації або безпосередньо для України. Є сподівання, що ці гроші будуть законтрактовані до кінця січня 2025 року і в перспективі Україна отримає нове озброєння.

При цьому відомо, що контракти, які були підписані раніше в рамках цього пакету, передбачають, що нове озброєння буде постачатися у 2025, 2026, а навіть до 2027 року. Тобто, значна кількість нового озброєння буде поставлена до Збройних сил України.

Військова допомога від Німеччини

Коли ми говоримо про озброєння, звісно, ми не можемо не згадати Німеччину і нові рішення від німецького уряду. Зазвичай у цьому контексті ми обговорюємо політизовані TAURUS, але з іншого боку варто зазначити, що Німеччина є постійним і стабільним партнером у постачанні озброєння та військової техніки.

За цей час було поставлено озброєння на понад 5 млрд євро. Останні повідомлення від компанії Rheinmetall свідчать, що вона отримала замовлення від уряду Німеччини на ремонт і постачання в Україну 20 БМП Marder 1A3.

БМП Marder, Фото: gettyimagesБМП Marder - чудові машини, які використовуються щонайменше в 5 наших військових частинах. Раніше нам передали близько 140 Marder, і 20 будуть передані в першому кварталі 2025 року. Це суттєве посилення наших десантних, механізованих та інших бригад, які зараз використовують це озброєння.

Також цікаво, що компанія Rheinmetall створює й вже створила ремонтні підприємства в Україні, які займаються ремонтом західної військової техніки, зокрема німецьких розробок і виробництва. Rheinmetall планує побудувати завод з виробництва порохів і боєприпасів в Україні. Крім того, керівник компанії Rheinmetall повідомив, що до кінця року Україна отримує 10 нових БМП Lynx.

Lynx - це нова розробка компанії Rheinmetall, сучасне і потужне БМП. Десять машин - це перший крок, оскільки Rheinmetall вважає, що потреба України в БМП сягає приблизно трьох тисяч одиниць. До кінця року залишилося вже зовсім мало часу, сподіваюся, що слова керівника Rheinmetall будуть реалізовані, і машини Lynx поповнять значний перелік БМП різних виробників, які зараз використовує українська армія на полі бою.

Інформаційний вплив ворога

Коли ми говоримо про бойові дії, зазвичай зосереджуємося на зброї, але не менш важливий вплив на противника та на наше населення має інформація, що стосується того, що відбувається на полі бою або навколо подій, які безпосередньо пов'язані з агресією РФ проти України.

Григорій Любовець, співзасновник ГО "Центру Комунікаційно-контентної безпеки", кандидат історичних наук, доцент, зауважив, що події у Сирії та війну в Україні не можна розділяти, тому що комунікаційно-контентні сприйняття не мають меж ні національних, ні геостратегічних. Тому дуже часто дипломатія працює в системі минулого міжнародного права, коли суверенітет та національні межі були накладені ще й на інформаційний суверенітет, тобто "своє про своє для своїх". Зараз ми живемо у час наддинамік, коли думка, контент, відео проходять всі рівні можливостей, щоб зрозуміти те, що відбувається.

Співзасновник ГО "Центру Комунікаційно-контентної безпеки" розповів, що Україна вже зафіксувала понад 4 тис. випадків застосування армією РФ бойової хімічної зброї на лініях бойового зіткнення, що є прецедентом і за що світова спільнота мала б відповідати. А нещодавно ліквідований у Москві російський генерал Кіріллов був контентно дуже активним, розповідав про гусей, комарів, яких нібито готує Україна. А сам проводив застосування та створення нових видів зброї, які міжнародними конвенціями повністю заборонені у світі.

Науковець зазначив, що зараз відбуваються комунікаційно-контентні бойові дії, щоб довести, що режим Путіна є пособником та фінансистом терору. Експерти взагалі його вважають джерелом тероризму, а на сьогодні вже і варварства. Навіть на рівні ООН говорять, що путінський режим оперує воєнними злочинами та звірством. Звірство – можливо, був раніше письменницьким терміном, а на сьогодні став технологічним, бо путінці оперують варварством. А коли вони показують свої злочини, то трактують, що це роблять українці. Нам треба змінювати якість публічного представлення у світовому масштабі всіх процесів як військових, так і бойових. Однак це дуже складно, бо наші партнери вважають, що йде війна цивілізаційного масштабу, тобто сьогодні Україна захищає майбутнє планети. І це невисокопарні слова, а технологія та масштаб відповідальності, яку веде Україна. Перед Україною нині вже колективний агресор, який розвивається та збільшується на наших очах. Це є проблемою як для нас, так і для всього світу.

Любовець додав, що події на Курщині демонструють, що це територія агресора, який отримує адекватну дію з позиції України. Адже Україна там показує, наскільки територія умовної Російської Федерації не є державою. Тому що режим агресора не захищає своїх, він своїх знищує. Тепер знищує і на Курщині тими ж КАБами та артобстрілами, а зараз і залученням північнокорейських військових. Треба показувати, як військові з іншої частини світу використовуються у психічних атаках, коли їх сотнями відправляють на заміновані території, де вони знищуються. А потім це все приховується, щоб знову показати, наскільки там люди не є важливими. Тобто агресор використовує своїх людей як ресурс абсолютного варварства.

