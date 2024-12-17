Росіяни зосередилися на захопленні Великої Новосілки, - начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У росіян стоїть декілька тактичних завдань на Времівському напрямку - це перерізати лінії комунікації, лінії постачання, які ведуть до наших східних побратимів, які захищають Україну східніше від нас, тобто на Курахівському напрямку. Зараз російські військові зосередилися на тому, щоб захопити Велику Новосілку", - зауважив Петренко.

За словами начальника відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади, після того, як Сили оборони відбили у росіян Новий Комар, відбулося певне зменшення інтенсивності, що було пов'язане з підтягуванням резервів ворога, оскільки росіяни втрачають наступальний потенціал завдяки діям наших захисників, які знищують ворога і не дають йому просуватися далі.

"Але, на жаль, у росіян є великі резерви. Вони їх підтягують і продовжують свої штурми. І на сьогодні ми бачимо, що такі штурми відбулися як південніше Великої Новосілки, так і північніше, - це спроби перерізати комунікаційні канали, які ведуть до гарнізонів, що перебувають у населеному пункті Велика Новосілка", - додав Петренко.