Виробник розповів про наземний безпілотник, здатний перевозити вантажі до 1 тонни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість українських виробників дронів стикнулись з тим, що технічного завдання не було. В Україні немає чітко визначених параметрів, розмірів, функціонального призначення безпілотних наземних систем. Ігор Чайківський розповів, що виробники почали створювати роботизовані системи на основі власних уявлень. Це стало певним викликом для наших виробників. Оскільки таким чином задача стає складнішою. Головною метою було створення роботизованих систем подібних до закордонних зразків, але суттєво дешевшими у виробництві.



Український наземний безпілотник "Мураха" (фото: Суспільне Тернопіль)



Засновник компанії "Роботизовані комплекси" Ігор Чайківський повідомив деталі виробництва наземного безпілотника "Мураха". Безпілотник був створений від початку до кінця просто із нуля. Починалося це в жовтні 2022 року. Зараз вже комплекс пройшов випробування у третій генерації. Втім, основна частина ТТХ була закладена у першому зразку. Зараз комплекс постійно вдосконалюється й розвивається.

Проєкт роботизованої наземної системи "Мураха" перебуває на етапі дрібносерійного виробництва. Перші комплекси вже постачаються на першу лінію фронту і вже безпосередньо прохання про вдосконалення та виправлення деталей отримуються від військових. Щодо коштів, то перші етапи виробництва систем фінансувалось з власних заощаджень.



Український безпілотник "Мураха" (фото: Суспільне Тернопіль)

Компанія отримувала гранти від держави, але сьогодні основним ресурсом залишається власний капітал компанії. Основні завдання безпілотник має виконувати безпосередньо на лінії фронту. Головна функція системи - логістична. Система є мобільною, досить потужною невеликою машиною для транспортування. Зокрема, з вагою 490 кг платформа здатна перевозити вантаж до 1 тонни.