Через руйнування на Донеччині утримувати деякі позиції ЗСУ неможливо, - ОСУВ "Хортиця"
Унаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях у Донецькій області зазнали руйнувань, що унеможливило подальше утримання їх Силами оборони
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Протягом доби штурмові підрозділи противника атакували укріплення ЗСУ в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.
Зазначається, що окупанти не мали успіху - зазнали втрат і відійшли.
"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", - йдеться у дописі.
Водночас російський ворог проводив штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. Крім цього, противник атакував українські укріплення в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.
- Протягом понеділка, 16 грудня, російська окупаційна армія захопила Ганнівку на Донеччині, а також просунулася в Курській області РФ.
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