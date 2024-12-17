Через руйнування на Донеччині утримувати деякі позиції ЗСУ неможливо, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Протягом доби штурмові підрозділи противника атакували укріплення ЗСУ в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

Зазначається, що окупанти не мали успіху - зазнали втрат і відійшли.

"Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", - йдеться у дописі.

Водночас російський ворог проводив штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. Крім цього, противник атакував українські укріплення в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.