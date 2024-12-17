Армія РФ окупувала Ганнівку на Донеччині й просунулася на Курщині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що ворог окупував село Ганнівка Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.

Крім цього, російські бойовики просунулися біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському Донецької області.

Також аналітики написали про просування ворога біля Кругленького Суджанського району Курської області. За відкритими даними, там проживали три людини.