Армія РФ окупувала Ганнівку на Донеччині й просунулася на Курщині, - DeepState
Протягом понеділка, 16 грудня, російська окупаційна армія захопила Ганнівку на Донеччині, а також просунулася у Курській області РФ
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що ворог окупував село Ганнівка Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.
Крім цього, російські бойовики просунулися біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському Донецької області.
Також аналітики написали про просування ворога біля Кругленького Суджанського району Курської області. За відкритими даними, там проживали три людини.
- Від початку понеділка, 16 грудня, на російсько-українському фронті сталося щонайменше 226 бойових зіткнень, з них 72 рази російські окупанти штурмували у Курській області.
- Актуальне
- Важливе