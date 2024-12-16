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Від початку доби на фронті сталося 226 боєзіткнень: РФ 72 рази штурмувала позиції ЗСУ на Курщині

Катерина Єсікова
16 грудня, 2024 понедiлок
22:20
Війна з Росією ЗСУ

Від початку понеділка, 16 грудня, на російсько-українському фронті сталося щонайменше 226 бойових зіткнень, з них 72 рази російські окупанти штурмували у Курській області

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 226 бойових зіткнень.

"Російські загарбники завдали по території України  24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини. Всі боєзіткнення вже завершились.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, яку успішно відбили наші воїни.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та  Українка. Дотепер триває вісім боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них - безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне, десять боєзіткнень - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальних дії неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. 

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 86 окупантів, 33 з них - безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки противника, два танки, дві бойові машини піхоти, одну багі. Також значно ушкоджено один танк та одну бойову броньовану машину.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази атакував в районі Новоандріївки. Авіаційних ударів НАРами зазнали Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляй Поле, Новопіль.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник протягом доби провів 72 штурми позицій українських підрозділів, п’ять боєзіткнень досі триває. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, здійснив 293 обстріли.  

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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Військові новини
Покровськ
Курськ
Курахове
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