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РФ за добу війни в Україні втратила 1600 окупантів, 4 танки і 15 бронемашин
Протягом минулої доби російська окупацій армія втратила на війні в Україні 1600 військових. Сили оборони знищили 4 танки та 15 бронемашин ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 765 110 (+1600) осіб;
- танків – 9567 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 19 751 (+15) од.;
- артилерійських систем – 21 159 (+8) од.;
- РСЗВ – 1256 (+0) од.;
- засоби ППО – 1025 (+0) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 329 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 406 (+34);
- крилаті ракети – 2943 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 550 (+70) од.;
- спеціальна техніка – 3650 (+0) од.
Дані уточнюються.
- 14 грудня стало відомо, що військові з КНДР зазнали перших втрат у Курській області.
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