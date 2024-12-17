НАТО перебрало координацію військової допомоги Україні від США, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

Зазначено, що тепер працюватиме штаб-квартира НАТО для нової місії - "Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і тренуванні для України" (NSATU). Вона розташована на території американської бази у Вісбадені, Німеччина.

NSATU загалом має 700 військових, серед них військовослужбовці, розміщені у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії і в логістичних центрах в Польщі і Румунії.

Reuters зауважує, що зміна координування допомоги Україні розглядається як захист механізму підтримки від обраного президента США Дональда Трампа, який критикував масштаби фінансової й військової допомоги Вашингтона Києву.

Водночас дипломати вважають, що передача від Штатів Альянсу координування підтримки може мати обмежений ефект через те, що США за керівництва Трампа можуть скоротити допомогу Україні.