Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ НАТО створить у Німеччині структуру для координації допомоги Україні

НАТО створить у Німеччині структуру для координації допомоги Україні

12 липня, 2024 п'ятниця
22:45
Світ НАТО

НАТО створить нове командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації поставок озброєнь та тренувань для українських Збройних сил

Зміст

Про це повідомляє Stern.

Як зазначили у виданні, це рішення було прийнято на саміті НАТО у Вашингтоні, і його мета – підвищити ефективність та швидкість допомоги Україні, зменшивши залежність від США.

Ініціатива також розглядається як запобіжний захід на випадок можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США. Раніше Трамп висловлював сумніви щодо продовження підтримки України, що викликало побоювання щодо координації поставок озброєння та тренувань.

Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені. Штаб-квартира НАТО у Вісбадені буде доповнена філіями в Польщі, Румунії, Словаччині та Бельгії.

На думку політолога Давида Сіракова, нове командування Україна-НАТО у Вісбадені зумовлене насамперед логістичними причинами. 

"Вибір може бути виправданий підвищенням ефективності та швидкості надання допомоги", - зазначив він.

Експерти вважають, що переведення координації допомоги Україні до НАТО зробить підтримку більш інституціоналізованою та розподілить її на ширші плечі. Також це зменшить залежність від США, що покращить позиції України на переговорах з Росією.

Вісбаден, як штаб-квартира Сухопутних військ США в Європі, є стратегічно важливим місцем для логістики та оперативного планування. Зміцнення військової присутності НАТО у Вісбадені не створює нових ризиків, адже місто вже є однією з найважливіших військових баз США в Європі.

  • У четвер, 11 липня, Європейський Союз і лідери 21 країн підписали Український договір.

Теги:
Україна
Німеччина
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
спека
11 липня, 2024 четвер
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Чехія
9 липня, 2024 вiвторок
На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб
білоруські військові
10 липня, 2024 середа
У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.73
    Купівля 40.73
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.21
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
23:36
НАТО вперше за 16 років за підсумками саміту не згадало про планований вступ Грузії
23:23
Марина Бех-Романчук
Бех-Романчук завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако
23:16
Ввечері 12 липня у Харкові лунають вибухи
22:57
Валерій Залужний
"Українські спецслужби готуються вбити Залужного": російські фейки за 12 липня
22:04
Україна-Польща
Є умова: Польща звернулась до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні енергію зі своїх ТЕС
21:55
MH17
"Це був крайній варіант": Нідерланди розглядали військове втручання, коли над Донбасом збили MH17
21:33
Шмигаль
Уряд виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова
21:20
У Камʼянському на Дніпропетровщині люди вийшли на мітинг через відключення електрики. У ДТЕК відреагували
21:05
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Добровольців у війську стало більше: Жорін з 3-ї ОШБр розповів, як новий закон вплинув на мобілізацію
20:59
Аналітика
Сергій Згурець
Про колізію навколо використання Storm Shadow та новий пакет військової допомоги США. Воєнні підсумки тижня
20:55
Припинення водопостачання
У Ірпені вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання
20:31
на фото: Костін
Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з 19 країн, - Костін
20:28
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. Україна відреагувала
20:17
Віта Семеренко
Українську олімпійську чемпіонку відсторонили через порушення антидопінгових правил
20:10
Ллойд Остін
Остін провів другу за місяць телефонну розмову з міністром оборони РФ Бєлоусовим
20:07
OPINION
Оксана Забужко
"Мані-мані-мані"
20:03
айтішнік it хакер
На сайт сейму Польщі здійснили кібератаку, депутати мали проблеми з голосуваннями
19:39
Зруйнований будинок, Дніпропетровщина
Уряд виділив додаткові 6,8 млрд грн на програму єВідновлення
19:38
акція нагадування про захисників, які перебувають у російському полонені
У Координаційному штабі розповіли, як спецслужби РФ виманюють дані військовополонених у їхніх родин
19:36
портал "Дія"
Статус УБД можна буде оформити на порталі Дія
19:34
Укренерго
Укренерго попередило про поширення нових фейків стосовно відключень світла
19:17
На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення
19:16
Михайло Подоляк
В ОП пояснили, що Україна розуміє під "ударами вглиб Росії"
19:07
Білорусь військові навчання
Білорусь готує провокації на кордоні з Україною на тлі своїх спільних військових навчань з Китаєм, - ЦНС
19:04
Фінляндія, кордон з РФ
Фінляндія ухвалила закон, який дозволяє не пускати мігрантів з Росії
19:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Проти голосували лише РФ і Китай: МАГАТЕ ухвалило резолюцію, якою засудило удар по Охматдиту
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 870-го дня війни: Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи
18:45
NAVI
Стало відомо, де та коли пройдуть перші Олімпійські ігри з кіберспорту
18:45
Новини компаній
Вартість електроенергії
Укрметалургпром: Впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії вкрай негативно вплине на економіку України
18:37
Роберт Фіцо
Партія Фіцо відмовилася приєднатися до групи Орбана в Європарламенті
18:29
Оновлено
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall. В уряді ФРН прокоментували
18:15
Кая Каллас
Кая Каллас може оголосити про відставку з посади прем'єрки Естонії 15 липня, - ЗМІ
18:06
Огляд
"Вікінги. Вальгалла"
"Кріпачка" не "Вікінги": що подивитися на вихідних
18:05
OPINION
Ростислав Павленко
Як наповнити бюджет без підвищення податків
17:59
електроенергія, графіки відключень
Після 19:00 обмежень буде більше: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 13 липня
17:57
міни, замінований пляж
СБУ готує доказову базу для Гааги через використання РФ протипіхотних мін проти цивільних
17:53
вогонь, полум'я, пожежа
Знищено окопи, бліндажі і склади: партизани здійснили диверсію на Херсонщині
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV