НАТО створить у Німеччині структуру для координації допомоги Україні

Про це повідомляє Stern.

Як зазначили у виданні, це рішення було прийнято на саміті НАТО у Вашингтоні, і його мета – підвищити ефективність та швидкість допомоги Україні, зменшивши залежність від США.

Ініціатива також розглядається як запобіжний захід на випадок можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США. Раніше Трамп висловлював сумніви щодо продовження підтримки України, що викликало побоювання щодо координації поставок озброєння та тренувань.

Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені. Штаб-квартира НАТО у Вісбадені буде доповнена філіями в Польщі, Румунії, Словаччині та Бельгії.

На думку політолога Давида Сіракова, нове командування Україна-НАТО у Вісбадені зумовлене насамперед логістичними причинами.

"Вибір може бути виправданий підвищенням ефективності та швидкості надання допомоги", - зазначив він.

Експерти вважають, що переведення координації допомоги Україні до НАТО зробить підтримку більш інституціоналізованою та розподілить її на ширші плечі. Також це зменшить залежність від США, що покращить позиції України на переговорах з Росією.

Вісбаден, як штаб-квартира Сухопутних військ США в Європі, є стратегічно важливим місцем для логістики та оперативного планування. Зміцнення військової присутності НАТО у Вісбадені не створює нових ризиків, адже місто вже є однією з найважливіших військових баз США в Європі.