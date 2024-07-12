На саміті НАТО підписали Український договір. Деталі

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії.

Український договір підписали лідери США, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, України, а також ЄС.

Учасники договору зобов’язались:

Підтримувати потреби України в обороні шляхом надання військової допомоги, економічної підтримки та забезпечення навчань,

Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Сил оборони до 2027 року (прим. - можуть продовжити й до 2030-х),

У разі нового нападу Росії на Україну (прим. - після завершення нинішньої війни), швидко та колективно зібратися та визначитися з наданням швидкої та тривалої допомоги.

Домовленості Українського договору чинні аж поки Україна не вступить у НАТО та ЄС.

"Ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов’язання забезпечити, щоб Україна могла успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні та стримувати акти агресії в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Гарантії безпеки для України

До цього Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом. Зокрема, 11 липня - з Румунією.