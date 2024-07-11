Україна та Румунія уклали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоханніс у Вашингтоні уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
Згідно з угодою Румунія передасть Україні систему Patriot та сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.
"Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Бухарест разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил.
Зазначається, що окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.
До того ж в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації.
Президент Зеленський також подякував Румунії за прояв солідарності з Україною.
В ОП додали, що Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.
- Також 10 липня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
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