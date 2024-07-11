Україна та Румунія уклали безпекову угоду

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Згідно з угодою Румунія передасть Україні систему Patriot та сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

"Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Бухарест разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил.

Зазначається, що окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

До того ж в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації.

Президент Зеленський також подякував Румунії за прояв солідарності з Україною.

В ОП додали, що Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.