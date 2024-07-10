Україна підписала безпекову угоду з Люксембургом: що передбачає документ

Про це поінформувала пресслужба Офісу президента.

Угода зобов'язує Люксембург надавати Україну фінансову допомогу протягом найближчих 10 років.

Також передбачено підтримку в кіберсфері.

"В угоді також ідеться про розширену співпрацю у сфері оборонної промисловості. Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС", - ідеться у повідомленні пресслужби ОП.

Окремі блоки документа стосуються гуманітарної допомоги та підтримки ВПО. Люксембург сприятиме звільненню й поверненню всіх українців, передусім дітей.

Угода також містить блоки щодо підтримки української культури та мистецтва, довгострокової допомоги у впровадженні реформ, відновленні України, поглибленні економічного співробітництва, підтримки Української формули миру, притягнення РФ до відповідальності, реалізації компенсаційного механізму та посилення санкцій проти держави-агресорки.

Також Люксембург підтримуватиме Україну на шляху до ЄС і НАТО.

Люксембург став 22-ю країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду. Раніше документ уклали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою та Польщею.

Повний текст документа доступний за посиланням.