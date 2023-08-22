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Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки для України

22 серпня, 2023 вiвторок
13:28
Україна Люксембург

Люксембург приєднався до узгодженої на саміті НАТО в липні декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки для України

Про це 22 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах і спільних інтересах нашої євроатлантичної родини", - написав він.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

Станом на 18 серпня вже 25 країн доєдналися до декларації G7.

Новини
Володимир Зеленський
Люксембург
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