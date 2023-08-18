Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Цього тижня країн, які доєднались до декларації, яка була узгоджена у Вільнюсі, це число становить уже 25 держав. До нас тільки цього тижня доєдналися Болгарія, Естонія, Греція, Литва та Північна Македонія", – сказав Єрмак.

Водночас очільник Офісу президента наголосив, що до кінця 2023 року Україна підпише перші двосторонні угоди про безпекові зобов’язання, які й будуть практичним втіленням декларації G7.

"Це абсолютно конкретні домовленості. Ми не дамо повторити дуже сумну для нас практику Будапештського меморандуму. Саме тому ми маємо сьогодні весь цей досвід, і тому це будуть абсолютно конкретні угоди з абсолютно конкретними зобов’язаннями", – зазначив Єрмак.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської декларації G7 на підтримку України.

15 серпня Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України.

Рада міністрів Болгарії у середу, 16 серпня, прийняла рішення, яким ухвалює приєднання Болгарії до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні.

17 серпня Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації, укладеної країнами G7, щодо гарантій безпеки та підтримки для України.