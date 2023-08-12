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Україна провела переговори щодо гарантій безпеки з Грецією

12 серпня, 2023 субота
00:28
Війна з Росією Греція

Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди, результатом якої стане зобов'язання Греції надати Україні гарантії безпеки в кількох секторах, а не лише в оборонній сфері

Про це повідомляє Ekathimerini.

На ширшому політичному рівні сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів G7, а згодом і Європейської Ради щодо продовження довгострокової підтримки Києва і на практичному рівні.

Дискусія щодо політичного виміру питання наразі відбувається на рівні міністерств закордонних справ.

Якщо ці дискусії будуть завершені, буде також розглянуто питання про те, як конкретизувати окремі виміри угоди. Американці також беруть участь у цих контактах.

Довгострокові цілі включають відновлення України та її включення в західноєвропейські економічні структури. Однією з обговорюваних тем є енергетична безпека України, яка більше не залежить від РФ.

З точки зору принципів, однією з важливих для Греції проблем є міжнародне право, міжнародне правосуддя та верховенство права. Очікується, що Афіни намагатимуться відігравати певну роль у цій сфері.

Також видання повідомляє про теплу телефонну розмову 11 серпня, яку провів міністр закордонних справ Георгій Герапетрітіс зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Герапетріт підкреслив, що Афіни заохочують усі міжнародні ініціативи, спрямовані на відновлення суверенітету України та запобігання гуманітарним кризам.

Зі свого боку глава МЗС України подякував грецькому колезі за підтримку Грецією Спільної заяви G7 на підтримку України.

Обидва міністри підтвердили готовність до розширення двосторонньої співпраці та домовилися про візити Кулеби до Афін, а потім Герапетріса до Києва та Одеси.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи (G7) про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

8 серпня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

Греція
допомога Україні
гарантії безпеки
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