Про це заявив на брифінгу 8 серпня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає DW.

"Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації", - сказав Стано.

Він зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу. Щодо безпосередніх гарантій безпеки, то "ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки", наголосив Стано.

"Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії", - резюмував він.