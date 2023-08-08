ЄС не може надати Україні гарантії безпеки, – речник Єврокомісії
Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн
Про це заявив на брифінгу 8 серпня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає DW.
"Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації", - сказав Стано.
Він зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу. Щодо безпосередніх гарантій безпеки, то "ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки", наголосив Стано.
"Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії", - резюмував він.
- Наприкінці червня західні ЗМІ повідомляли, що Євросоюз розробляє довгострокові гарантії безпеки для України.
- 3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.
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