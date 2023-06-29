Про це інформує Financial Times.

Обіцянка безпекових гарантій включена до проєкту підсумків саміту лідерів Європейського Союзу, що відбудеться 29-30 червня. Її обговорення відбувається на тлі українського прогресу під час контрнаступу та наслідків невдалого заколоту, що його організував засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин у Росії. Ці дві події спонукають країни-членів ЄС переглянути рівень підтримки, якого потребує Україна.

Зокрема Франція та Німеччина разом із Великою Британією та США очолюють зусилля щодо узгодження двосторонніх угод про безпеку. Це необхідно для того, щоби забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчаннями та розвідданими, які спрямовані на допомогу у відбитті повномасштабного вторгнення РФ, а також на захист країни від російської агресії в майбутньому.

Так пропоновані гарантії покликані забезпечити певний тимчасовий захід, який заспокоїть Україну та вселить у неї впевненість у постійній підтримці Заходу. Попри це, обіцянки не є тою взаємною обороною, яку принесе членство в НАТО. Зокрема, за словами анонімного чиновника, який брав участь в обговореннях, пропонована ЄС декларація, що розроблена Францією, спрямована на надсилання "дуже чіткого політичного сигналу" Україні та Росії.

Ще одне анонімне джерело стверджує, що ці обіцянки також розглядаються як гарантія того, що ЄС буде зацікавлений у ширшій безпековій системі, яку розробляють для захисту України, і не буде відсторонений НАТО на чолі зі Сполученими Штатами. Утім нейтральні країни ЄС, як-от Мальта, Ірландія та Австрія, за словами офіційних осіб, наразі чинять цьому опір, оскільки хочуть ясності щодо того, що саме передбачають такі зобов'язання. Також деякі з офіційних джерел зазначили, що блок вже робить досить багато щодо зобов'язань у сфері безпеки для України, мовиться зокрема про фінансову підтримку Києві та ініціативи ЄС щодо джерел, виробництва та постачання більшої кількості боєприпасів.

Про що проєкт заяви лідерів ЄС

Financial Times ознайомилися із проєктом заяви лідерів ЄС щодо безпекових гарантій. У ньому йдеться, що блок та його країни-члени "готові зробити внесок, разом із партнерами, у майбутні зобов’язання України щодо безпеки, що допоможе Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

Також у проєкті заяви додають, що робота ЄС полягатиме у "швидкому розгляді модальності такого внеску". При цьому враховуватимуть політику безпеки та оборони низки держав-членів ЄС, зокрема нейтральних країн. Текст проєкту може бути змінений до його прийняття.

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас зазначила, що "кожен окремий союзник" повинен вирішувати, що він може робити щодо зобов'язань щодо безпеки.

"Але важливо те, що ми говоримо, що загальноприйнятний шлях. Ми працюємо над формулюванням проєкту. Ми не хочемо порожніх слів", - сказала вона.