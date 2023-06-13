Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, Шольц і Макрон поки виступають за гарантії безпеки

Про це вони заявили під час зустрічі лідерів Польщі, Німеччини та Франції, цитує Tagesschau.

Так Дуда звернувся до країн-членів НАТО. Він закликав їх оперативно прийняти Україну до Альянсу.

"Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи приєднання", - сказав президент Польщі і висловив сподівання, що майбутній липневий саміт НАТО у Вільнюсі принесе Україні "світло в кінці тунелю, якого вона так прагне".

Проте Макрон і Шольц були обережнішими. Зокрема, німецький канцлер заявив, що країни хочуть продовжити тісно співпрацювати одне з одним у питання гарантій безпеки для України. За його словами, Німеччина, Франція та їхні американські союзники неодноразово прагнули до діалогу, щоб підготуватися до такого кроку.

"Ми будемо продовжувати робити це дуже інтенсивно. Зрозуміло, що гарантії безпеки потрібні в дуже конкретній формі", - сказав Шольц.

Макрон своєю чергою зазначив, що на наступному засіданні Європейської ради та на липневому саміті НАТО мова піде про те, як може виглядати майбутнє колективної безпеки. Він також запевнив, що Північноатлантичний альянс надасть Україні всю підтримку, на яку вона має право.

Французький та німецький лідери запевнили, що хочуть підтримувати Україну стільки, скільки їй це буде потрібно. Шольц наголосив, що наразі німецький уряд робить усе можливе для забезпечення виробництва боєприпасів у Європі та для підтримки в робочому стані зброї, що її постачає Німеччина.